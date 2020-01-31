Çocuklar iki metre boyunda kardan adam yaptı

Yozgat’ta dün akşamdan itibaren yağan ve etkili olan kar yağışına en çok sevinen çocuklar oldu, çocuklar kardan adam yapıp karın keyfini çıkardılar.

Kar yağışının etkili olduğu Yozgat’ta Taşköprü Mahallesinde çocuklar boyu 2 metreyi bulan kardan adam yaptı. Dev kardan adam yoldan geçen vatandaşların ilgisini çekerken bazı vatandaşlar ise kardan adamla fotoğraf çektirdi.

Karın keyfini kartopu oynayıp kardan adam yaparak çıkaran Arda Başkal, “Biz her yıl bu büyüklükte kardan adamı babalarımız ve ağabeylerimizle yaparız. Boyu yaklaşık 2 metre ve kardan adam yoldan geçen herkesin ilgisini çekiyor” dedi.

Onur Efe ise “Kar iki gündür çok güzel yağdı, biz de kartopu oynayıp kardan adam yaptık. İki metre boyunda bir kardan adamımız oldu. Bunu yaparken babamdan yardım aldım. Herkes hatıra fotoğrafı çektiriyor. Biz de karın sevincini yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

YOZGAT 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:18

GÜNEŞ 07:45

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:39

AKŞAM 18:03

YATSI 19:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.