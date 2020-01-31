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Avrupa şampiyonu engelli yüzücüye Vali'den ödül

DHA

BELARUS'ta düzenlenen Ulusal Açık Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda 100 metre kelebek stilde altın madalya kazanarak, Avrupa şampiyonu olan engelli sporcu Rahmi Ersoy, Yozgat Valisi Kadir Çakır'ı ziyaret etti. Ersoy, "Önümüzde İtalya ve Tokyo´da düzenlenecek olan yarışlar var. Azimle çalışacağım" dedi. 

BELARUS'ta düzenlenen Ulusal Açık Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda 100 metre kelebek stilde altın madalya kazanarak, Avrupa şampiyonu olan engelli sporcu Rahmi Ersoy, Yozgat Valisi Kadir Çakır'ı ziyaret etti. Ersoy, "Önümüzde İtalya ve Tokyo´da düzenlenecek olan yarışlar var. Azimle çalışacağım" dedi. 
Yozgat´ta 2004 yılında geçirdiği trafik kazasında sağ kolunu kaybeden Rahmi Ersoy, yüzmede gösterdiği azim ve başarı ile örnek oldu. Rahmi Ersoy, 24 Ocak'ta Belarus´un başkenti Minks´te düzenlenen Ulusal Açık Paralimpik Avrupa Şampiyonası'nda 100 metre kelebek sitilde altın madalya kazandı. Ersoy ayrıca ilk kez giydiği milli takım forması ile 50 metre ve 100 metre serbest stilde de Avrupa 2'ncisi oldu.
Engelli sporcu Ersoy, Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, antrenörleri Hanifi Yıkılmaz ve İlker Sefa Onuş ile birlikte Yozgat Valisi Kadir Çakır´ı makamında ziyaret etti. Vali Kadir Çakır, sporcuyu elde ettiği başarıdan dolayı tebrik ederek çeşitli hediyelerle ödüllendirdi. Vali Çakır, "Ben Rahmi'ye gerek Yozgat'ı gerek Türkiye'mizi Belarus'ta temsil ettiği için çok teşekkür ediyorum. Bu başarıda emeği geçen Gençlik Spor İl Müdürümüze, antrenörlerine ve ailesine yürekten teşekkür ediyorum. Rahmi de Yozgat´ımızın gururu oldu. Bundan sonra İtalya´ya gidecek. Burada da başarılarının devamını diliyoruz. Rahmi, buradan Türkün gücünü Yozgat´ın gücünü bütün dünyaya gösterdi" dedi.
Rahmi Ersoy ise şampiyonaya ciddi bir şekilde hazırlandığını söyleyerek, "Avrupa şampiyonasına iyi hazırlandık. Yarışlarda başarılar da elde ettim. Çalışmayı bırakmayacağım, önümüzde İtalya ve Tokyo´da düzenlenecek olan yarışlar var. Azimle çalışacağım. Belerus´ta düzenlenen Uluslararası Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda 50 ve 100 metre serbest stilde 2'nci oldum, 100 metre kelebekte ise Avrupa birincisi oldum. Ülkemi temsil etmek çok güzel bir duygu. Bunu daha çok yaşamak istiyorum, çalışmalarıma bu doğrultu da devam edeceğim" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Ziyaretten görüntü
-Vali Çakır´ın konuşması
-Engelli yüzücü Rahmi Ersoy´un konuşması

YOZGAT

30 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:18
  • GÜNEŞ 07:45
  • ÖĞLE 12:59
  • İKİNDİ 15:39
  • AKŞAM 18:03
  • YATSI 19:24
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