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Komiser yardımcıları dualarla göreve başladı

DHA

YOZGAT Emniyet Müdürlüğü'ne atanan 19 komiser yardımcısı, düzenlenen törenle dua ederek görevine başladı.

YOZGAT Emniyet Müdürlüğü'ne atanan 19 komiser yardımcısı, düzenlenen törenle dua ederek görevine başladı.
İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde yapılan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Komiser yardımcılarına hitap eden İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, "Halkın güven ve huzuru için ter dökecek, yeri geldiğinde can verip can alacak, şehitlerimizin ve gazilerimizin de biz de hakkı olan koskocaman teşkilatın neferleri olarak bugün ilk görevlerinize çıkıyorsunuz. Vicdanınızın sesini dinleyin, yasalara verilen görevleri harfiyen uygulayın, adaletli olun, hiçbir zaman görev bilincinden ve meslek etiğinden uzak kalmayın, disiplinli olun, halkımıza her zaman yakın olun" dedi.
Emniyet teşkilatının amacının, halkın huzur ve güvenini sağlamak olduğunu vurgulayan Esertürk, "Devlete, millete, bayrağa, ezana, Kuran'a el uzatanların, bizim dalımızı kıranların ağacını kökünden sökeceksiniz. Vatandaşın bir ihtiyacı olduğunda en kısa sürede ona gidecek onun her türlü yardımına siz ulaşacaksınız. Halkın huzurunu, zorda kalmışı, acizi düşünmek zorundayız. Hepinize görevinizde üstün başarılar diliyorum" diye konuştu.
Daha sonra emniyet müdürlüğü bahçesinde kurban kesilerek dua edildi. İl Emniyet Müdürü Esertürk, duaların ardından komiser yardımcılarını tebrik etti. Ardından komiser yardımcıları, ekip araçlarına binerek görevlerine başladı.

YOZGAT

30 Ocak 2020 Perşembe

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