Yozgat'ın 2 ilçesinde eğitime kar engeli

YOZGAT'ın Akdağmadeni ve Çekerek ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Akdağmadeni ve Çekerek kaymakamlıkları, yazılı açıklama yaparak, yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle yarın ilçelerdeki tüm özel ve resmi eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Akdağmadeni'nde kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel de 1 gün idari izinli sayılacak.
YOZGAT
10 Şubat 2020 Pazartesi
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