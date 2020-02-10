Yozgat'ın 2 ilçesinde eğitime kar engeli

'Babam ve ben'

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YOZGAT'ın Akdağmadeni ve Çekerek ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Akdağmadeni ve Çekerek kaymakamlıkları, yazılı açıklama yaparak, yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle yarın ilçelerdeki tüm özel ve resmi eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Akdağmadeni'nde kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel de 1 gün idari izinli sayılacak.



YOZGAT 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:09

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