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Bu baraj yılda 16 milyon 770 bin TL kazandıracak

İHA

Yozgat'ta yapımı süren Yerköy İnandık Barajı ile suya kavuşacak olan 28 bin 750 dekar arazı, ülke ekonomisine yıllık 16 milyon 770 bin TL kazandıracak.

Bu baraj yılda 16 milyon 770 bin TL kazandıracak

Yozgat’ta yapımı süren Yerköy İnandık Barajı ile suya kavuşacak olan 28 bin 750 dekar arazı, ülke ekonomisine yıllık 16 milyon 770 bin TL kazandıracak.
DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Yozgat’ın Yerköy ilçesinde yapımı süren İnandık barajı ile ilgili yaptığı açıklamada, barajın tamamlanması ile 28 bin 750 dekar arazinin suya kavuşacağını belirtti. Aydın, “Yozgat Yerköy İnandık Barajı inşaatında çalışmaları devam ediyor. Barajın depolayacağı 31.10 milyon metreküp su ile Belkavak, Göçerli, Buruncuk, Arifeoğlu, Süleymanlı ve Sekili’nin bir kısım tarım arazilerinin de içinde bulunduğu toplamda 28 bin 750 dekar zirai arazi suyla buluşacak. Yozgat Yerköy İnandık Barajı İnşaatı kapsamında; gövde altı sıyırma kazıları tamamlanmış olup plaka yükleme deneyleri başlamış ve kalite kontrol faaliyetleri devam etmektedir. Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra beton imalatlarına başlanacaktır. İnandık barajının tamamlanmasının ardından bölgede yapılacak sulu tarım ile 2020 yılı birim fiyatlarına göre milli ekonomiye yıllık 16 milyon 770 bin TL katkı sağlanması hedefleniyor.”dedi.

YOZGAT

10 Şubat 2020 Pazartesi

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