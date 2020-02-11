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Boğazlıyan’da seracılık gelişecek

İHA

Yaş sebze ve meyve üretiminde ülkenin lideri konumunda olan Antalya tarımdaki başarısının diğer kentlerde de sağlanması için Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce "Gelin kardeş Olalım" projesi kapsamında Boğazlıyan'da seracılığın geliştirilmesi amaçlanıyor.

Boğazlıyan’da seracılık gelişecek

Yaş sebze ve meyve üretiminde ülkenin lideri konumunda olan Antalya tarımdaki başarısının diğer kentlerde de sağlanması için Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce “Gelin kardeş Olalım” projesi kapsamında Boğazlıyan’da seracılığın geliştirilmesi amaçlanıyor.
Proje kapsamında; Demre ilçesi ile kardeş olan Boğazlıyan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliği ile 10 gün süren seminer düzenledi. Seminer sonrası katılımcılara sertifika verildi.
Demre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli Ziraat Mühendisleri Mustafa Katırlı ve Elif Akkaya, Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda Boğazlıyanlı çiftçilere seracılık konusunda slayt eşliğinde katılımcılara bilgiler verdi.
Boğazlıyan’da seracılığın gelişeceğini söyleyen Katırlı, “Demre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde ziraat mühendisi olarak çalışıyorum. 9 yıldır Demre’de bu hizmeti yerine getiriyorum. 2019 yılı Ocak ayında Gelin Kardeş Olalım Projesi kapsamında Boğazlıyan ilçesi ile kardeş ilan edildik. Amacımız ilçemizin seracılık konusundaki tecrübelerini Boğazlıyan ilçesinde bu işi yapmak isteyen üreticilerimize anlatmaktı, aktarabilmekti. Bu maksatla Boğazlıyan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde çalışan arkadaşlarımız 10 gün süreyle eğitim planladılar. Bu bölgede seracılık yapılacağından bahsettiler. 7 tane üreticimize sera kurulacak. Biz de kurulacak olan tesiste kurulumundan, file dikimine, hasada ve sökümüne varıncaya kadar yapılacak her şeyi slaytlarla, sinevizyon gösterileriyle üreticilerimize anlatmaya çalıştık. Umarım nisan ayında da ilk fidelerimizi toprakla buluşturacağız. Mayıs haziran aylarında da inşallah ilk hasadı gerçekleştireceğimizi umuyoruz. Üreticilerimize şimdiden hayırlı mübarek olsun.”dedi.
Boğazlıyan çiftçilerinden Gülşane Yılmaz, hobi bahçesi ile üretim yaptığını Sebzeyi KOP ile topla projesi kapsamında düzenlenen seminere bilgi ve birikimlerini artırmak için takip ettiğini söyledi.
Erkan Demiroğlu isimli çiftçide benzer açıklamalarda bulunarak şunları kaydetti:
“İlçe Tarım Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan gelin kardeş olalım projesinden Boğazlıyanlı bir çiftçi olarak gurur duydum. İlk defa böylesi bir uygulama yaptılar. Bu tür projelerin ve eğitimlerin ilerleyen zamanlarda da devam etmesini dilerim. Misafir ettiğimiz ziraat mühendisleri tecrübelerini ve bilgilerini bizlere aktardılar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun.”
Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programa; Boğazlıyan Kaymakamı Fatih Okumuş, Boğazlıyan Belediye Başkan Yardımcısı Feramuz Bozoğlu, Sırçalı Belediye Başkanı Ferit Koçyiğit, Yenipazar Belediye Başkanı Menderes Baran, Ovakent Belediye Başkanı Yusuf Büyük ve çok sayıdan Boğazlıyan çiftçisi katıldı.
Programda seminere katılan çiftçilere sertifikaları verildi.

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