2 kişinin hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasında

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Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kaza bugün günün ilk saatlerinde Boğazlayan ilçesinde meydana geldi. Yozgat istikametinden gelip ilçeye giriş yapan A.E. yönetimindeki 66 NH 323 plakalı minibüs, aydınlatma direğine çarparak takla attı. Kazada araçta bulunan Şamil Yürekli (59) ve Lisan Kahraman (66) hayatını kaybederken, S.B., S.K., S.B. ve S.S. yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile Boğazlıyan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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