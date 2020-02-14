Yaralı doğana ilçe tarım sahip çıktı

Bu hafta BİM, A101 ve ŞOK'ta ne var?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yol kenarında vatandaşlar tarafından bulunan yaralı Doğan, İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edildi.

İlçe Tarım Müdürlüğünde görevli Veteriner Hekimlerce tedavi edilen yaralı Doğan, Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Burada görevli veteriner hekimlerce ilk tıbbi müdahale ile kanadının alında yaralarına pansuman yapılan Doğan'a ayrıca su verildi. Sorgun İlçe Tarım Müdürü Yusuf Canbolat, sol kanadının altında bulunan yaralardan dolayı uçamadığı kaydederek, “Yaralı Doğan veteriner hekimlerimizce gerekli tedavisi yapıldıktan sonra Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi” dedi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.