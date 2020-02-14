Yaralı doğan tedavi edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yaralı doğan tedavi edildi

DHA

YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde, yol kenarında yaralı bulunan doğan, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde tedavi edilerek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde, yol kenarında yaralı bulunan doğan, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde tedavi edilerek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Sorgun'da vatandaşlar, yol kenarında yaralı buldukları doğanı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerine teslim etti. Burada görevli veteriner tarafından tedavi edilen doğan, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Canbolat, doğanın sol kanadının altında bulunan yaralardan dolayı uçamadığı belirterek, "Yaralı doğan veteriner hekimlerimizce gerekli tedavisi yapıldıktan sonra doğaya salınmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi" dedi.   

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yaralı doğana ilçe tarım sahip çıktı
YEREL HABERLER Yaralı doğana ilçe tarım sahip çıktı
Başarılı sporcular ödüllendirildi
YEREL HABERLER Başarılı sporcular ödüllendirildi
Baretli Kardan adam
YEREL HABERLER Baretli Kardan adam
Yozgat'ta yolcu minibüsü devrildi: 2 ölü, 4 yaralı
YEREL HABERLER Yozgat'ta yolcu minibüsü devrildi: 2 ölü, 4 yaralı
Kar temizleme çalışmaları aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Kar temizleme çalışmaları aralıksız sürüyor
2 kişinin hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER 2 kişinin hayatını kaybettiği kaza güvenlik ...
Çiçekçiler 14 Şubat’a hazır
YEREL HABERLER Çiçekçiler 14 Şubat’a hazır
Toprak dondu, balta bile kesmedi Yozgat’ın Boğazlayan ilçesinde toprak sıcaklığı eksi 30 derece oldu.
YEREL HABERLER Toprak dondu, balta bile kesmedi Yozgat’ın Boğazlayan ...
Kıbrıs gazilerine devlet övünç madalyası verildi
YEREL HABERLER Kıbrıs gazilerine devlet övünç madalyası verildi
Öğrencilere ödülleri verildi
YEREL HABERLER Öğrencilere ödülleri verildi
Yozgat'ta 28 köy yolu kardan kapandı
YEREL HABERLER Yozgat'ta 28 köy yolu kardan kapandı
Yozgat’ta Kar yağışı çiftçiyi sevindirdi
YEREL HABERLER Yozgat’ta Kar yağışı çiftçiyi sevindirdi
Yozgat'ın bazı ilçelerinde eğitime bir gün 'kar' tatili
YEREL HABERLER Yozgat'ın bazı ilçelerinde eğitime bir gün 'kar' ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X