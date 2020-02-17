Yozgat'ta sığırcık kuşlarının ahenkle dansı

Yozgat’ta her akşam yüzlerce sığırcık kuşu, gökyüzünde şekiller çizerek adeta dans ediyor.

Yağmur kuşları olarak bilinen sığırcık kuşlarının dansları ile yağmurun geldiğini haber verdikleri düşünülüyor. Yozgat semalarında binlerce kuş gökyüzünü siyah bir bulut gibi kapladı. Kuşlar danslarıyla görenleri kendine hayran bıraktı.

Sığırcıkların dakikalarca süren etkileyici gösterileri göz kamaştırdı. Binlerce kuşun birbirine değmeden havadaki ahenk ve dansı vatandaşlar cep telefonlarıyla görüntüleyerek ölümsüzleştirmeye çalıştı.

Kuşların danslarını hayretlikle izleyen vatandaşlar, “Kuşlar ahenk ile yer değiştirip dans ediyor güzel bir görsel şölen oluşturuyor. Kuşların bu şekilde hareket etmesi Rabbimizin bir hikmetidir.

Harika bir görüntü bizde onları izlemek ile meşgulüz. Kuşların havadaki görüntüleri harika görülmeye değer bizde izliyoruz” dediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.