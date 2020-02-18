Okuma Yazma kursunu tamamlayan kursiyerlere sertifikaları dağıtıldı

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yabancı uyruklu göçmenlere yönelik açılan Türkçe OkumaYazma Kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları düzenlenen törende dağıtıldı.

Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen sertifika törenine 10 kursiyerin İstiklal Marşının bir kıtasını ezbere okuması katılımcıları duygulandırdı. Kursiyerler, Türkçeyi öğrendikleri için mutlu olduklarını belirterek, “Türkçeyi güzel bir şekilde ifade ediyoruz. Okuma ve yazmayı da öğrendik bundan dolayı çok mutluyuz” ifadelerini kullandı. Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere teşekkür eden Vali Yardımcısı İzzet Ercan, kursun tamamlanmasında emek ve katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikaları Vali Yardımcısı İzzet Ercan ve İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı tarafından dağıtıldı.

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