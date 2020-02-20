Proje ekiplerine Belediye’den destek

28 Şubat tarihinde başvuruları sona erecek olan TEKNOFEST 2020’ye katılım sağlayacak olan Yozgatlı katılımcılara belediye tarafından destek sağlanacak.

Bogazlıyan Belediye Başkanı Celal Köse, 2227 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne katılım hakkı kazanan Yozgatlı proje ekiplerine her koşulda destek sağlanacağını ifade etti.

Başkan Köse, “Milli Teknoloji Hamlesinde bizler Yozgatlı hemşehrilerimizin de yer almasını istiyoruz. Bu kapsamda ön koşulları geçen proje ekiplerine her koşulda destek olma kararı aldık. Son başvuru tarihi 28 Şubat olan TEKNOFEST 2020’ye katılım sağlayacak tüm hemşehrilerimize başarılar diliyorum” dedi.

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