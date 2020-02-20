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Yozgat’ta “Akıllı Durak” dönemi

İHA

Yozgat Belediyesi toplu ulaşımda Yozgatlı vatandaşların konforlu hizmet sunmak amacıyla akıllı klimalı durakları devreye soktu.

Yozgat’ta “Akıllı Durak” dönemi

Yozgat Belediyesi toplu ulaşımda Yozgatlı vatandaşların konforlu hizmet sunmak amacıyla akıllı klimalı durakları devreye soktu.
Yozgat'ta muhtelif noktalara, 40 metre uzunluğunda 1,85 metre genişliğinde 10 kabinden oluşan inverter klimalı, USB girişli, güvenlik kameralı otobüs durakları yerleştiriliyor.
Toplu ulaşımda sorunları en aza indirmek için köklü değişimler yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Celal Köse, "Bu şehri beraber yöneteceğiz diye yola çıktık. Hemşehrilerimize götürdüğümüz her hizmeti istişareyle kararlaştırıyoruz. Toplu ulaşımda da hemşehrilerimizin taleplerini aldık. Bu talepler doğrultusunda sabit otobüs bekleme durağımız yoktu. Bu sorunu çözmek için adımlarımızı attık. 40 metre uzunluğunda 1,85 metre genişliğinde 10 kabinden oluşan akıllı durakların siparişini verdik” dedi.
“Duraklarımızda yok yok”
Akıllı durakların özelliklerinden bahseden Belediye Başkanı Celal Köse, “Akıllı duraklarımız klimalı, USB girişli, güvenlik kameralı, olacak. Bu şekilde kış aylarında yağmurda ve karda yaz aylarında ise sıcaklarda otobüs bekleyen hemşehrilerimizin sorunu çözülmüş olacak. Kışın ısınan inverter klimalı otobüs duraklarımız yazın da tam tersi sıcak havalarda serinletme özelliğine sahip olacak. USB girişler sayesinde hemşehrilerimiz cep telefonlarını ve tabletlerini rahat bir şekilde şarj edebilecek. Duraklarımızın içerisine yerleştirdiğimiz kitaplıklar ile de otobüs beklerken hemşehrilerimiz rahat bir şekilde zaman geçirebilecek. Duraklarımızda her şey vatandaşlarımızın konforu düşünülerek tasarlandı. Duraklarımızın ihalesi tamamlandı. Hafta sonu montajı tamamlanacak. İnşallah en kısa süre içerisinde bu güzel hizmeti de kıymetli hemşehrilerimizle buluşturacağız. İlerleyen süreç içerisinde de belirlediğimiz farklı noktalara da akıllı klimalı duraklarımızı yerleştireceğiz. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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