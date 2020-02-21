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Eski bakırlar, kadınların elinde süs eşyasına dönüşüyor

DHA

YOZGAT'ta, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu bünyesinde açılan bakır işlemeciliği kursuna katılan kadınlar, eski bakır kapları çeşitli motiflerle işleyerek, süs eşyasına dönüştürüyor.

YOZGAT'ta, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu bünyesinde açılan bakır işlemeciliği kursuna katılan kadınlar, eski bakır kapları çeşitli motiflerle işleyerek, süs eşyasına dönüştürüyor.
Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan bakır işleme kursunda, eski bakır kaplara yeni motifler işleyen kursiyerler, hem meslek öğreniyor, hem de aldıkları siparişlerle ev ekonomisine katkı sağlıyor. Geçmişte mutfakların vazgeçilmezi olarak kullanılan bakır tabaklar, tencereler, tepsi ve helkeler, kursiyerlerin elinde sanat eserlerine dönüştürülüyor. 
Bakır işlemeciliğinin unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasında yer aldığını belirten Usta Öğretici Derya Yılmazer, "Açtığımız kurslarla bu mesleği yaşatmaya çalışıyoruz. Kursumuzu genelde kadınlar tercih ediyor. Kursiyerlerimiz bakır kapları ince ince işleyerek sanat eserine dönüştürüyor" dedi.
Kadınların boş zamanlarını değerlendirmek için kursa katıldığını ve bu işin onlar için bir sosyal aktivite olduğunu anlatan Yılmazer, "Kursiyerlerimiz kendi evlerinden getirdikleri bakır kapları işledikleri gibi, yeni bakır ürünler üzerinde de işleme yapıyor. Dışarıdan sipariş alıp ekonomik gelir elde edebiliyorlar" diye konuştu.
Kursiyerlerden Merve Keklikçi ise 2 yıldır kursa katıldığını belirterek, "Burada hem boş zamanımızı değerlendiriyoruz, hem de evimize katkıda bulunmuş oluyoruz. Yeni ürünlerin yanında genelde evlerdeki eski ibrik, eski bakır tabak ve helke üzerine oyma işleme yapıyoruz. Siz bize eski ürünlerinizi getiriyorsunuz. Biz ise yeni tazelenmiş olarak sadece el emeği karşılığında ürünü yenileyip tekrar dönüşünü sağlıyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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