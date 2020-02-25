45 ton soğanına karşılık aldığı bir kağıt parçası oldu

Yozgat'ta bir çiftçi, sattığı 45 ton soğan karşılığında aldığı çek karşılıksız çıkınca dünyası başına yıkıldı.

Dolandırıcıların hedefinde şimdi de Anadolu’daki üreticiler var. Üreticinin mahsulünü satmakta güçlük çekmesini fırsata dönüştüren dolandırıcılar bu kez de çiftçilere dadandı. Aldıkları çek karşılığında ürünlerini satan bir çok çiftçi aynı mağduriyeti yaşıyor. Son olarak Yerköy ilçesine bağlı Belkavak köyünde yaşayan Kamil Akbıyık (50), komşusuyla birlikte Malatya'dan geldiğini söyleyen bir aracıya çek karşılığında 45 ton soğan teslim etti. Çekin vadesi geldiğinde ise karşılığı olmadığını öğrendi. Dünyası başına yıkılan Akbıyık, elindeki çek ile icra işlemi başlatmış olsa da sonuç alamadı.

Kamil Akbıyık yaptığı açıklamada mağdur edildiğini belirterek, “Gelen müşteriye güvendik. Çek karşılığında 45 ton soğan teslim ettik. Bende çeki borçlarıma karşılık başka bir yere verdik. Ancak vadesi geldiğinde çekin karşılıksız olduğunu anladık. Çek bana geri geldi. Ben ise Çek’i bana veren kişiye bir türlü ulaşamıyorum. İcraya verdim sonuç alamadım. Borçlarımı ödeyemiyorum. Mağdur oldum. Devlet yetkililerinden yardım istiyorum” dedi.

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