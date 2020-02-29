Yozgat'a şehit ateşi düştü

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Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)SURİYE'nin İdlib kentinde hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Özdemir'in (24) acı haberi, Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesindeki ailesine verildi.

Askeri yetkililer, sağlık ekipleri eşliğinde şehidin baba evine giderek, acı haberi verdi. 7 çocuklarından en küçüğü olan Hasan Hüseyin'in şehit olduğunu öğrenen Emine ve İbrahim Özdemir çifti, büyük üzüntü yaşadı. Şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı. Yakınları ve komşuları başsağlığı için şehit evine gitti.

Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Özdemir'in, 65'inci Mekanize Tugay Komutanlığı, Komando Taburu 1'inci Bölükte 2018'de göreve başladığı belirtildi.

Şehit Özdemir, yarın Yozgat'ta düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.DHA-Genel Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU

2020-02-29 14:34:55



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