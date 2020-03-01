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(Görüntülü) Şehit Uzman Çavuş Özdemir, son yolculuğuna uğurlandı

DHA

 

 
SURİYE'nin İdlib kentinde hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Özdemir (24) Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı törenle toprağa verildi.
İdlib kentinde hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Özdemir'in cenazesi, Akdağmadeni Devlet Hastanesi morgundan alınarak ilçeye bağlı Arpalık köyündeki camiye getirildi. Buradaki törene Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kayseri 2'nci Hava İkmal Bakım Merkezi (HİBK) ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat Valisi Kadir Çakır, ailesi, askeri erken ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Tören öncesi baba İbrahim Özdemir taziyeleri kabul ederken, 7 çocuğundan en küçüğü kaybetmenin acısını yaşayan anne Emine Özdemir, gözyaşı döktü. Şehidin ağabeyleri ise, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı dökerek, şehit Özdemir'in fotoğrafını öptü. Yozgat İl Müftü Vekili Süleyman Eroğlu'nun öğle namazı sonrası kıldırdığı cenaze namazının ardından helallik alındı. Daha sonra tekbirler eşliğinde omuzlarda taşınan şehit Özdemir, köy mezarlığında toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Yozgat
2020-03-01 16:13:51

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