Sorgun Mehmetçik için tek yürek oldu

Yozgat’ın Sorgun İlçesinde Sivil Toplum Örgütleri tarafından, Bahar Kalkanı Harekatı´na destek olmak amacıyla ortak bir basın açıklaması düzenlendi.

Sorgun Cumhuriyet Meydanında toplanan Sivil Toplum Örgütleri ve vatandaşlar tarafından Suriye´nin İdlib kentinde, rejimin düzenlediği saldırılarda şehit olan askerleri anmak ve devam eden Bahar Kalkanı Harekatı´na destek vermek için ortak bir basın açıklaması düzenlendi. “Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez”, “Her Türk Asker Doğar”, “Katil Esad” şeklinde sloganlar atılan açıklama, Sorgun Yeni Cami İmamı Ahmet Çınar Çetin'in okuduğu Kurani Kerim tilaveti ile başladı. Ardından STK’lar adında basın açıklaması Hamdi Yüksel okudu. Açıklamada, “Türk Milleti dün olduğu gibi bugünde büyük badirelerden geçiyor. Ağır imtihanlar veriyoruz. Çanakkale ve Kurtuluş Savaşında olduğu gibi bugünde vicdanı körelmiş, insafını ve insanlığını kaybetmiş güçlere, bizi tarih sahnesinden silmek isteyenlere karşı amansız bir mücadele veriyoruz. İdlib’te cinayet şebekeleri tarafından son bir haftada 36 canımızı aldılar. Vatanımız uğuruna verdiğimiz bu canlar milletçe bizleri derinden sarmıştır. Acımızı içimize atıp, intikamımızı birbirimizden değil, düşmanlarımızdan almanın yoluna bakacağız”dedi. Etikinlik şehitler için dua edilmesiyle sona erdi.

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