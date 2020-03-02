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Yozgat’ta STK'lardan Mehmetçiğe destek

İHA

Yozgat'ta STK'lar İdlib'deki saldırıya tepki çekmek ve Bahar Pınarı Harekatına destek vermek için ortak bir basın açıklaması düzenledi.

Yozgat’ta STK'lardan Mehmetçiğe destek

Yozgat’ta STK'lar İdlib'deki saldırıya tepki çekmek ve Bahar Pınarı Harekatına destek vermek için ortak bir basın açıklaması düzenledi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından 81 ilde aynı anda yapılan basın açıklaması, Yozgat TSO Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.
'Bahar Kalkanı' harekatına destek amacıyla yapılan basın açıklamasına Yozgat’ta ki STK'ların başkanları katıldı. Okunan açıklamada, "Milletimizin başı sağ olsun Askerlerimiz İdlib’de, hem ülke sınırlarımızı ve hem de mazlumları korumaktaydı Zira Suriye’de yaşanan zulümlere, yüz binlerce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların evinden, toprağından sürülmesine, dünya sessiz kaldı Türkiye’nin barış ve huzur odaklı çabalarıysa, ne yazık ki, pek çok ülkede karşılık görmedi Buradan tekrar sesleniyoruz Karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden, zihniyete sahip bir rejim bulunuyor Suriye’yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklüyor İşte rejim güçleri son olarak da, yapılan anlaşmalara uymayarak, askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü. Dolayısıyla, masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez Tarihi ve kültürel bağlarımız bulunan, rejimin zulmünden kaçan Suriyeli kardeşlerimizin yaşama hakkını korumak tarihi, insanı ve vicdani sorumluluğumuzdur Türk Devleti ve Ordusu, bugüne kadar, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekâtıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir Elbette bu acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir “Bahar Kalkanı” harekâtıyla da bu bedeli ödemeye de başlamışlardır." dendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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