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Şoförlerden konvoylu destek

İHA

Yozgat Şoförler Ve Otomobilciler Odası tarafından şehitleri anma ve Barış Pınarı Harekâtı'na destek amacı yaklaşık bin araçlık konvoy geçişi düzenledi.

Şoförlerden konvoylu destek

Yozgat Şoförler Ve Otomobilciler Odası tarafından şehitleri anma ve Barış Pınarı Harekâtı’na destek amacı yaklaşık bin araçlık konvoy geçişi düzenledi.
AnkaraYozgat Karayolundan başlayan konvoy lise caddesinden devam ederek Cumhuriyet Meydanında son buldu.
Cumhuriyet meydanında saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından Yozgat Şoförler Ve Otomobilciler Odası başkanı İlhami Bakıcı basın açıklaması yaptı.
Başkan İlhami Bakıcı yaptığı basın açıklamasında, “Selam Olsun Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize Selam Olsun Şehadet Şerbeti içen 34 tane vatan evladına. Suriye’nin İdlib kentinde Rusya destekli rejim güçlerinin yapmış olduğu bu kahpe saldırıyı lanetliyor Odamız üyeleri adına kınıyorum. Devletimizin yanında olduğumuzu bildiriyoruz. Şehitlerimize saygı gösteriyoruz ve devletimizin yapmış olduğu Bahar Kalkanı Harekâtını gönülden destekliyoruz. Üstlendiğimiz bu sorumluluk gereği şehitlerimize saygı ve Bahar Harekâtını destekleme adına bu konvoyu tertiplemiş olduk. Rabbim devletimize Ordumuza ve polisimize güç versin” diye konuştu.
Düzenlenen program sonunda tüm şehitler için Kur’an tilaveti yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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