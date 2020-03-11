

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)YOZGAT'ta, koronavirüs önlemleri kapsamında toplu taşıma araçları, camiler, çocuk parkları ve umumi tuvaletler dezenfekte edildi.

Yozgat Belediyesi, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespitinin ardından kentte önlemleri artırdı. Bu kapsamda, koronavirüs başta olmak üzere salgın hastalıklara karşı temizlik çalışması başlatıldı. Toplu taşıma araçları, camiler, çocuk parkları ve umumi tuvaletler dezenfekte edildi. Belediye Başkan Yardımcısı Murat Tanışman, koronavirüsün Türkiye'de görülmesi üzerine belediye olarak dezenfekte çalışması yaptıklarını söyledi. Tanışman, "Bunun dışında yine vatandaşın yoğun kullandığı camilerimizde, çocuk parklarımızda ve umumi tuvaletlerde dezenfeksiyon çalışması başlattık. Bu çalışmalarımızı belirli aralıklarda sürdüreceğiz." dedi.DHA-Genel Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU

2020-03-11 14:58:00



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.