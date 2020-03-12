Fabrikada maske siparişleri için gece gündüz çalışma

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Fabrikada maske siparişleri için gece gündüz çalışma

DHA

Fabrikada maske siparişleri için gece gündüz çalışma


Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)YOZGAT Organize Sanayi Bölgesi'nde maske üretimi yapılan fabrikada siparişlere yetişmek için vardiya ve personel sayısı artırıldı. Fabrikada, maske siparişlerini yetiştirmek için gece gündüz çalışılıyor.
Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde 10 yıldır faaliyet gösteren fabrika, Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koranavirüs salgınının ardından maske ihtiyacını karşılamak üzere üretim kapasitesini yüzde yüz artırdı. Tek kullanımlık steril maske üretimi yapan firma, talep sonrası üretim kısmında çalışan sayısını 20'den 32'ye çıkardı. Bununla birlikte yeni makinaların alındığı fabrikada, 3 vardiyaya dönüldü. Buna rağmen siparişleri yetiştirmekte güçlük yaşanıyor. Üretilen maskelerin yüzde 80'i Almanya, Fransa, İtalya, Danimarka, Hollanda gibi Avrupa ülkelerine gönderiliyor.
'50 MİLYON SİPARİŞ ALDIK'
Firma sahibi Süleyman Doğan, üretimlerinin yüzde 80'ini Almanya, Fransa, İtalya, Danimarka, Hollanda gibi Avrupa ülkeleri ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentine gönderdiklerini söyledi. Doğan, "Koronavirüsün çıkmasıyla maskeye yoğun bir talep oldu. Siparişleri  yetiştiremiyoruz ve uzun süre sonra vermek zorunda kalıyoruz. Geçen yıla göre siparişlerimiz yüzde bine varan oranda arttı. Yurt içinde eski müşterilerimize, hastanelere fiyat artımı olmadı, müşterilerimize eski fiyattan veriyoruz. Yurt dışında ise fiyatlar oldukça yükseldi. Siparişlere yetişmek için kapasite artırımı yaptık, yeni makineler aldık, vardiya artırımı yaptık. Aldığımız 50 milyon siparişin 30 milyonunu teslim ettik, üretime devam ediyoruz. Yeni siparişlerimizin teslimatı konusunda da süre veriyoruz. Yeni makine almak zorunda kaldık" dedi.DHA-Genel Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU
2020-03-12 12:17:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Koronavirüs toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Yeni Koronavirüs toplantısı yapıldı
Boğazlıyan'da hayvan pazarı kapatıldı
YEREL HABERLER Boğazlıyan'da hayvan pazarı kapatıldı
Jandarmadan tarihi eser operasyonu
YEREL HABERLER Jandarmadan tarihi eser operasyonu
Yozgat'ta koronavirüs önlemleri
YEREL HABERLER Yozgat'ta koronavirüs önlemleri
(Görüntülü) Yozgat'ta virüs temizliği
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yozgat'ta virüs temizliği
Toplu taşıma araçlarında Korona Virüs önlemi
YEREL HABERLER Toplu taşıma araçlarında Korona Virüs önlemi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X