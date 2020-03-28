Yozgat’ta korona virüs karantinası

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Yozgat Valiliği, Çekerek ilçesine bağlı Yukarıkarahacılı köyünün korona virüs nedeniyle karantinaya alındığını duyurdu

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, “Çekerek İlçemize bağlı Yukarıkarahacılı köyünde korona virüs salgınının kontrolü açısından, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri kapsamında 27.03.2020 gününden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına geçilerek, köye giriş ve çıkışlar kapatılmıştır” dendi.

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