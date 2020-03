Bakan Koca: Can kaybı 92'ye yükseldi

Yozgat’ta korona virüs güvercinleri de etkiledi. Aç kalan güvercinleri duyarlı esnaf besledi.

Yurt genelinde ‘Evde kal Türkiye’ çağrısının ardından cadde ve sokaklar boşaldı. Meydanlar hayvanlara kaldı. Yozgat’ta korona virüs salgını nedeniyle aç kalan güvercinlerin yardımına duyarlı esnaf yetişti. Yeni tip korona virüs salgınını önleme çalışmaları kapsamında vatandaşların alınan kararlara uyması ile birlikte boş kalan meydanlardaki güvercinleri esnaf, her gün buğday ve bulgur ile besliyor.

Her gün cadde ve sokakları gezerek kuşlara yem bıraktığını söyleyen 56 yaşındaki Necati Duyar, “Hayvanların aç kalmaması için bizler esnaf olarak kuşları yemliyoruz. Korona virüs nedeniyle vatandaşlar da sokağa çıkamadığı için bu görev bizlere düşüyor. Komşu esnaflarla birlikte kuşlara yem atmaya çalışıyoruz. Bizler de yem atmazsak kuşlar aç kalacak her gün kuşlara yem atıyoruz. Vatandaşlar önceden besliyordu, şimdi dışarı çıkamıyorlar, kuşları besleyemiyor, şimdi de görev bizlere düştü” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.