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Yozgat’ta ‘Elbet bir gün buluşacağız’ şarkısı ile korona virüs klibi

İHA

Yozgat Belediyesi ve Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü tarafından "Elbet bir gün buluşacağız ama şimdi evde kalıp tedbir alma zamanı Evde Hayat Var" sloganıyla Zeki Müren'in "elbet bir gün buluşacağız" şarkısı ile klip hazırlandı.

Yozgat’ta ‘Elbet bir gün buluşacağız’ şarkısı ile korona virüs klibi

Yozgat Belediyesi ve Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü tarafından “Elbet bir gün buluşacağız ama şimdi evde kalıp tedbir alma zamanı Evde Hayat Var" sloganıyla Zeki Müren’in "elbet bir gün buluşacağız" şarkısı ile klip hazırlandı.
Geçtiğimiz günlerde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç tarafından üniversitelerde bahar dönemi için yüz yüze eğitimin sonlandığını duyurmasının ardından Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü tarafından “Sevgili öğrencilerimiz elbet bir gün buluşacağız ama şimdi evde kalıp tedbir alma zamanı Evde Hayat Var" sloganıyla Zeki Müren’in elbet bir gün buluşacağız şarkısı ile klip hazırladı. Ayrıca Yozgat Belediyesi de korona virüs nedeni ile boş kalan kentin cadde ve sokaklarını havadan görüntüleyerek klip hazırladı.
Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, “Kıymetli hemşehrilerim, küresel olarak dünyayı etkisi altına alan (Covid19) korona virüs salgınına karşı kendimizi, ailemizi, sevdiklerimizi ve ülkemizi korumak için lütfen Evde kalın. Bu salgın son bulduğunda yine güzel Yozgat’ımızın sokaklarını, caddelerini ve parklarını birlikte dolduracağız. O güne kadar tedbirli olalım. Çünkü 'Elbet Bir Gün Buluşacağız'” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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