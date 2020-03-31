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Bu köy kendini korona virüse karşı karantinaya aldı köye misafir kabul edilmiyor

İHA

Yozgat merkeze bağlı Tayıp köyü muhtarlığı, yeni tip korona virüs (Kovid19) salgını nedeniyle köye misafir kabul etmeyerek kendilerini karantinaya aldı.

Bu köy kendini korona virüse karşı karantinaya aldı köye misafir kabul edilmiyor

Yozgat merkeze bağlı Tayıp köyü muhtarlığı, yeni tip korona virüs (Kovid19) salgını nedeniyle köye misafir kabul etmeyerek kendilerini karantinaya aldı.
Çekerek ilçesine bağlı Yukarıkarahacılı ve merkeze bağlı Derbent köyleri korona virüsten dolayı karantina altına alınmıştı. Merkeze bağlı Tayıp köyü muhtarlığı da herhangi bir olumsuz durumla karşılaşıp köylerine karantina gelmeden köyü tedbir amaçlı karantina altına aldı.
Yaklaşık 125 haneli 250 nüfusun yaşadığı köyde kimse sokağa çıkmıyor. Köy halkı yapılan uyarılar ve alınan tedbirlere riayet ederek evinde kalıyor. Köylünün gıda başta olmak üzere diğer temel ihtiyaçları ise köy muhtarı Ercan Kocamaz tarafından gerçekleştiriliyor. Muhtar Kocamaz hane hane dolaşarak köylünün taleplerini dinleyip not alıyor. Muhtar Kocamaz, il merkezine giderek talepleri karşılayıp köylünün istediğini evlerine kadar götürüyor. Köye, tüpçü, sütçü ve ekmekçinin dışında kimse giriş yapamıyor. Sokağa çıkmayan köylüler misafir dahi kabul etmiyor.
Cami hoparlöründen ise devamlı anons yapılarak halkın salgına karşı tedbirli olması ve dışarıya çıkmaması sağlanıyor.
Tayıp köyünde kendi karantinalarını kendileri aldıklarını söyleyen köy muhtarı Ercan Kocamaz, “Köy halkımızın yüzde 80’i yaşlı nüfusa sahip olduğu için bu kararı biz kendimiz aldık. Bu virüs dolayısıyla tüm köy halkını uyardık, geneli de kurala uyuyor. Köylülerimizi korona virüs nedeniyle Yozgat’a göndermiyoruz. Her türlü ihtiyaçlarını, maaşlarını ben kendim Yozgat’a giderek gideriyorum. İhtiyaçlarını alıp maaşlarını çekip evlerine getiriyorum. Köylüme de bu kurala uyduğu için çok teşekkür ediyorum, bu virüsü millet olarak biran önce atlatırız” dedi.
Köye dışarıdan girişlerin de yasak olduğunu dile getiren muhtar Kocamaz, “Sadece köyümüze ihtiyaç nedeniyle tüpçü, sütçü, ekmekçi maske takmak şartıyla girebiliyor. Köyümüzün karantinasını biz kendimiz aldık bütün muhtarlarımızın da bu duruma duyarlı olmasını istiyorum. Herkes evde kalsın sağlıklı yaşasın” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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