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Korona virüsten korunmak için şehir hayatını bıraktı, köyüne yerleşti

İHA

Korona virüs nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmalarının yasaklanmasının ardından, Yozgat'ta 66 yaşındaki Osman İçme, köydeki bağ evinde yaşamaya karar verdi. İçme, köydeki günlük işlerinin yanı sıra hem spor yaparak zinde kalıyor hem de korona virüsten korunuyor.

Korona virüsten korunmak için şehir hayatını bıraktı, köyüne yerleşti

Korona virüs nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmalarının yasaklanmasının ardından, Yozgat’ta 66 yaşındaki Osman İçme, köydeki bağ evinde yaşamaya karar verdi. İçme, köydeki günlük işlerinin yanı sıra hem spor yaparak zinde kalıyor hem de korona virüsten korunuyor.
Yozgat’ta uzun yıllar esnaflıkla uğraşan ve korona virüs salgını nedeniyle şehirde kalmak istemeyen 66 yaşındaki Osman İçme, korona virüse karşı korunabilmek için Köseyusuflu köyü yakınlarındaki bağ evine yerleşme kararı aldı.
Köydeki evinin bahçesinde her gün spor yaparak güne zinde başlayan İçme, bahçesinde çapa yapıp bağ belliyor, odun kırıp tavuk ve köpeklerini besliyor. Boş zamanında da salıncağa binerek vakit geçiriyor. Zamanın su gibi akıp gittiği ve nasıl geçtiğini anlamayan Osman İçme, kendini köyde korona virüse karşı koruduğunu söylüyor. Köyünde oldukça verimli zaman geçirdiğini belirten İçme, virüs salgını geçene kadar köyünde kalacağını dile getirdi.
Korona virüse karşı kendisini köyünde karantinaya aldığını aktaran Osman İçme, “Ülkemizde korona virüs diye bir salgın çıktı, ondan korunabilmek için 65 yaş üstü kişilerin kendini koruması gerekiyor. Ben de kendimi bu köyde bağ evimde, bahçemde karantinaya alarak korumaya çalışıyorum. Burada tavuklarımı besliyorum, köpeklerim var onlarla uğraşıyorum onları besliyorum. Sonra burada ağaçları buduyorum, çapa yapıyorum. Bahçede yapılabilecek bütün şeyi yapıyorum. Vakit çok neşeli ve huzurlu güzel bir şekilde geçiyor. Burada 24 saat bana yetmiyor. Sıkılmıyorum, boş vakitlerimde salıncağa biniyorum” dedi.
Evinin bahçesinde spor yaparak sağlığını koruduğunu da anlatan İçme, “Bahçede koşarak, kültür fizik hareketleri yaparak zinde kalıyorum. Sağlıklı yaşamak için spor yapıyorum. Burada ekmeğimizi de kendimiz yapıyoruz yani sokağa çıkmaya bile ihtiyaç hissetmiyorum, çıkmıyorum da. Burada huzurluyum, mutluyum. Virüse karşı kendimizi izole ettik. Allah vatanımızı, milletimizi bu virüsten korusun” şeklinde konuştu.

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