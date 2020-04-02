Yozgatlılar eve kapandı, cadde ve sokaklar boşaldı

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Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)YOZGAT'ta, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlar evden çıkmayınca, sokaklar büyük oranda boşaldı.

Türkiye genelinde görülen koronavirüs salgını nedeniyle Yozgat'ta vatandaşların zorunlu olmadıkça sokağa çıkmadıkları görüldü. Kentin cadde ve sokaklarında insan yoğunluğu büyük oranda azaldı. Kentin en yoğun noktalarından Cumhuriyet Meydanı sessizliğe büründü.

Polis, koronavirüs önlemleri kapsamında ATM önlerine sosyal mesafenin korunması amacıyla bariyer yerleştirdi. ATM´lerde işlemlerini yapmakta zorluk yaşayan vatandaşlara ise polis yardım etti.DHA-Genel Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU

2020-04-02 14:06:05



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