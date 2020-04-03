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Yozgat´ta 2 köyde karantina uygulaması devam ediyor

DHA

Yozgat´ta 2 köyde karantina uygulaması devam ediyor


YOZGAT, (DHA)- YOZGAT'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 köyde alınan karantina uygulaması devam ediyor.
Yozgat'ta, koronavirüs salgınının kontrolü amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27 ve 72'inci maddeleri kapsamında 28 Mart´ta Çekerek ilçesine bağlı Yukarıkarahacılı, bir gün sonra da merkeze bağlı Derbent köyü karantinaya alındı. Karar sonrası, her iki köyün giriş ve çıkışları kapatılırken, jandarma köy girişinde önlem aldı. Halkın temel ihtiyaçlarının karşılandığı köylerde sessizlik hakim olurken, yetkililerin sürekli iki köyün muhtarı ile irtibat halinde olduklarını belirtildi. Yozgat Valisi Kadir Çakır´ın başkanlık ettiği Pandemi Kurulu, yapılacak değerlendirme ve tespitler doğrultusunda karantina süresini belirleyecek.DHA-Genel Türkiye-Yozgat YOZGAT, (DHA)
2020-04-03 12:47:02

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