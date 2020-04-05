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Yozgat’ta evde kal çağrısına büyük oranda uyuluyor

İHA

Yozgat'ta insan yoğunluğunun yaşandığı bölgelerden olan Cumhuriyet Meydanı ve Lise Caddesi korona virüs nedeniyle tarihinin en sakin günlerini yaşıyor.

Yozgat’ta evde kal çağrısına büyük oranda uyuluyor

Yozgat’ta insan yoğunluğunun yaşandığı bölgelerden olan Cumhuriyet Meydanı ve Lise Caddesi korona virüs nedeniyle tarihinin en sakin günlerini yaşıyor.
Korona virüs ile mücadele çalışmaları kapsamında 65 yaş üstü yasağının 20 yaş altı için de getirilmesinin ardından Yozgat’ta cadde ve sokaklar boş kaldı. Vatandaşların uygulanan tedbirlere uyması ile kent genelinde cadde, sokak, meydan ve parklarda sakinlik gözlendi. Emniyet mensupları ise cadde ve sokaklarda devriye atarak denetimlerini artırdı. Kentte vatandaşlara evde kalmaları anons edilirken, çağrıya uymayan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara da Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından para cezası uygulandı.
Alınan tedbirler sayesinde Yozgat halkının büyük oranda genci ve yaşlısıyla kurallara uyduğu, sokak ve caddelerin boş kaldığı görüldü. Diğer yandan ise cadde ve sokaklarda temizlik çalışmalarını yürüten görevliler ise vatandaşların kullandıkları maske ve eldivenleri çöp kutusu yerine sokağa atmalarına tepki gösterdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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