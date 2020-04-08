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Öğretmenlerden sağlık çalışanlarına yüz siperliği

İHA

Yozgat Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, korona virüs ile mücadele kapsamında günlük 400500 adet yüz siperliğini sağlık çalışanları için üretiyor.

Öğretmenlerden sağlık çalışanlarına yüz siperliği

Yozgat Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, korona virüs ile mücadele kapsamında günlük 400500 adet yüz siperliğini sağlık çalışanları için üretiyor.
Yozgat’ta Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri tarafından sağlık çalışanları için 3 boyutlu yazıcı ile yüz siperliği üretiliyor. Plastik alanı öğretmeni Erol Tarak öncülüğünde kalıbı çıkarıldıktan sonra baskı makinesinde üretilen yüz siperliği hazır hale getirilerek sağlık çalışanlarına ulaştırılması için Yozgat İl Sağlık Müdürlüğüne gönderiliyor.
Plastik baskı makinesinde dakikada 2 adet üretimi yapılan yüz siperliği çalışmalarını yerinde inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, ülke olarak korona virüse karşı topyekun mücadele verildiğini söyledi.
Özellikle mesleki ve teknik liselerinin sağlık çalışanlarına yönelik siperlikli maske ürettiğinin altını çizen Yazıcı, “Okullarımızda görevli öğretmenlerimiz, sağlık çalışanlarımız için yüz siperliği, halk eğitim merkezlerimizde de usta öğreticilerimiz tarafından cerrahi tek kullanımlık maske üretilmektedir. Bu maskelerin üretimi, İl Sağlık Müdürlüğümüzün koordinesiyle eş güdüm içerisinde yapılıyor ve bugün bu okulumuzda öğretmenlerimiz, yönetici arkadaşlarımız seri üretim yapmaktalar. Ayrıca burada üretilen aparatların üzerine şeffaf aparatta diğer öğretmen arkadaşlarımız tarafından takılarak günlük ortalama 400500 adet siperlikli maske, İl Sağlık Müdürlüğümüze ücretsiz olarak teslim ediliyor” dedi.
Yazıcı ayrıcı halk eğitim merkezlerinde üretilen 20 bin kadar cerrahi maskeyi de sağlık çalışanlarına teslim ettiklerini ve talepler doğrultusunda üretime devam edeceklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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