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Yozgat’ta binlerce kaçak maske ele geçirildi

İHA

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde salgından korunmak için kullanılan maskeleri kaçak üreten iş yerine baskın düzenlendi. Baskında binlerce kaçak maske ele geçirildi.

Yozgat’ta binlerce kaçak maske ele geçirildi

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde salgından korunmak için kullanılan maskeleri kaçak üreten iş yerine baskın düzenlendi. Baskında binlerce kaçak maske ele geçirildi.
Yerköy ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 100. Yıl Mahallesi Kömüşören Caddesinde Ö.Ş.’ye ait iş yeri içerisinde kaçak maske üretimi yapıldığı tespit edilen bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda satışa hazır 12 bin maske ile maske yapımında kullanılan 180 bin metal klips, 38 bin metre rulo kumaş, 4 bin metre kulak askılık şeridi, maske üretim makinesi, bin 500 metre kesim aşamasında rulo kumaş ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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