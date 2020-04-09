Yozgat’ta kepenk kapatan esnafa gıda yardımı

Yozgat Belediyesi korona virüs dolayısıyla geçici olarak iş yerleri kapanan esnaf ve işsiz kalan vatandaşlar için gıda ve hijyen paketi hazırladı.

Yozgat’ta koronavirüs salgını nedeniyle iş yerlerini geçici olarak kapatan ve bu süreçte işsiz kalan vatandaşlar için Yozgat Belediyesi, gıda ve hijyen paketi hazırladı. Hazırlanan yardım kolileri belediye ekiplerince, belirlenen vatandaşların evlerine ulaştırılmaya başlandı.

Hazırlanan gıda ve hijyen paketlerinin vatandaşlara dağıtılmaya başlandığını aktaran Belediye Başkanı Celal Köse, "Tüm insanlık büyük bir sınavdan geçiyor. Biz de Yozgat Belediyesi olarak hem Yozgatlı hemşerilerimizin sağlığını korumak hem de günlük yaşamlarını kolaylaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Salgın sürecinde iş yerlerini kapatan ve işsiz kalan hemşerilerimiz için dolu dolu gıda ve hijyen paketleri hazırladık. Ekiplerimiz, paketlerimizi hemşerilerimize ulaştırmaya başladı. Hazırlanan paketlerimizde bir ailenin gerçek ve temel ihtiyaçlarını baz aldık. İnşallah ulaştırdığımız paketlerimiz mağduriyet yaşayan hemşerilerimizin mağduriyetini biraz olsun giderir" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.