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Sorgun Kızılay Derneğinden Gıda Yardımı

İHA

Türk Kızılay Sorgun Şubesi tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik gıda yardımları devam ediyor.

Sorgun Kızılay Derneğinden Gıda Yardımı

Türk Kızılay Sorgun Şubesi tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik gıda yardımları devam ediyor.
Sorgun Kızılay Şube Başkanı Ali Ateşer, Sorgun Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığının kendilerine tahsis ettiği araçla ihtiyaç sahibi ailelere yönelik gıda yardımlarını sürdürdüklerini belirterek “Sorgun’da ihtiyaç sahibi 200 aileye gıda yardımı, kavurma ve kıya yardımında bulunduk. Yine bunun yanı sıra, ihtiyaç sahibi 68 öğrencimize 400 Tl nakit yardımında bulunduk. Sorgun merkezde Türk Kızılayı Sorgun Şubesi olarak yaptığımız yardımlar 45 bin TL’yi buldu. Yardımlarımız bundan sonraki günlerde de devam edecek”dedi. Türk Kızılay Sorgun Şubesinin, muhtarlara bağlı olarak çalışan bir kurum olmadığını söyleyen Sorgun Kızılay Şube Başkanı Ali Ateşer, “Gerek duyulduğunda muhtarlardan bilgi ister yardımlarımıza ona göre de yaparız. Ancak şubemiz dernek kurallarına uymak şartıyla yönetimi ve ekibiyle yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktadır” dedi.

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