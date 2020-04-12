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Yozgat Şehir Hastanesi korona virüsle mücadele de etkin rol oynuyor

İHA

Yozgat Şehir Hastanesi korona virüsle mücadele de etkin rol oynuyor

Türkiye’nin ilk şehir hastanesi olarak hizmete açıldığı 2017 yılından bu yana ilklerle adından söz ettiren ve son olarak Ocak 2018'de zorlaştırılan kriterlere göre "Seviye 7 Tam Dijital Hastane" sertifikasına sahip Avrupa'nın ilk ve tek hastanesi olan Yozgat Şehir Hastanesi, pandemi hastanesine dönüştürülmesiyle korona virüs ile mücadele de etkin rol oynuyor.
Sağlık Bakanlığı tarafından ‘kamuözel sektör iş birliği’ modeliyle 16 Ocak 2017 tarihinde hizmete açılan Yozgat Şehir Hastanesi, pandemi hastanesine dönüştürülmesiyle yeni tip korona virüsle mücadelede etkin rol alıyor. 3 yıllık süreçte sağlık hizmetleri alanında adından sıkça söz ettiren ve vatandaşlara 5 yıldızlı otel konforunda hizmet sunan 475 yatak kapasiteli hastanede 113 poliklinik, 18 ameliyathane, 16 negatif basınçlı oda, 70 yoğun bakım ünitesi bulunuyor. Ayrıca hastanede 147 hekim ve 758 yardımcı sağlık çalışanının yanında bine yakın özel sektör çalışanı görev alıyor. Açıldığı günden itibaren vatandaşa umut olan Yozgat Şehir Hastanesinde son 1 yılda 1 milyon 134 bin 107 poliklinik hizmeti verilirken, 4 bin 675 ameliyat gerçekleştirildi.

“Şehrin ihtiyaçlarına cevap veriyor”
30 Mart itibarıyla pandemi hastanesine çevrilen Yozgat Şehir Hastanesi, korona virüs ile mücadelede de etkin rol oynuyor. Hem tanı hem de tedavi sürecinin yürütüldüğü hastane korona virüs nedeniyle şehrin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde organize ediliyor. Bu süreçte hastane yönetimi herhangi bir olağan dışı durumla karşılaştığında A ve B eylem planlarını devreye sokabilecek. Sağlık personeli açısından da hiçbir sıkıntının bulunmadığı hastanede korona virüs şüphesiyle gelen hastalar, izole edilmiş odalarda kontrol altında tutuluyor ve hastanede sürekli dezenfeksiyon işlemi yürütülüyor.

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