Yozgatlı tekvandoculardan 'evde kal, hareketsiz kalma' mesajı

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde korona virüs ile mücadele kapsamında 100 tekvandocu antrenmanlarını evde sürdürüyor.

Yerköy’de faaliyet gösteren bir tekvando kulübünde sporcular, antrenörleri ile online bağlantı kurup günlük antrenmanlarını evde sürdürüyor. Korana virüs tedbirleri kapsamında sporcular, tekvando antrenörü Ahmet Gün rehberliğinde çalışarak tüm vatandaşlara hazırladıkları video ile evde kalın çağrısı verdi. 70 evde yaklaşık 100 sporcu bu süreçte hem antrenmanlarından geri kalmıyor hem de sporcular zinde kalıyorlar. Evde gerçekleştirilen antrenmanlarda ebeveynler de çocuklarına yardımcı oluyor.

Sporcularının antrenmanlarını aksatmadan devam ettiğini söyleyen tekvando antrenörü Ahmet Gün, çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Gün, "Bu zorlu süreçte çocuklarımızın hem hareketsiz kalmamaları hem de vücut formlarından düşmemeleri için evde antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Tüm malzemelerimizi tamamlayarak velilerimizin de desteği ile 70 evde 100 sporcumuz çalışmalarını evde sürdürüyor. Bu süreçte hem çocuklarımızın eğlenceli vakit geçirmelerini hem de vücut formlarını korumalarını sağlıyoruz" dedi.

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