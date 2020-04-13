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Yozgat’ın Derbent köyündeki karantina sona erdi.

İHA

Yozgat merkeze bağlı Derbent köyünde Korona virüs kapsamındaki karantina uygulaması sona erdi.

Yozgat’ın Derbent köyündeki karantina sona erdi.

Yozgat merkeze bağlı Derbent köyünde Korona virüs kapsamındaki karantina uygulaması sona erdi.
Yozgat’ın merkeze bağlı Derbent köyünde, Korona virüs tedbirleri kapsamında 29 Mart’ta uygulanmaya başlanan karantinaya son verildiği bildirildi.
Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada “Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72. maddeleri kapsamında 29 Mart'ta karantinaya alınan merkeze bağlı Derbent Köyü, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince köyde bulunan 297 kişiye yönelik yapılan sağlık kontrolleri neticesinde, Covid19 hastalığının yayılmasına neden olacak herhangi olumsuz bir duruma rastlanmadığından, Umumi Hıfzıssıhha kararıyla 13.04.2020 tarihinde karantina uygulamasının sonlandırılması uygun bulunmuştur” ifadeleri kullanıldı.

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