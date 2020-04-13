Yozgat'ın Derbent köyünde karantina kaldırıldı

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<br>YOZGAT, (DHA)YOZGAT'ta merkeze bağlı Derbent köyünde 15 gün süren karantina uygulaması sonlandırıldı.<br>Yozgat Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, merkeze bağlı Derbent köyünün, 29 Mart tarihinde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27 ve 72'inci maddeleri kapsamında karantinaya alındığı hatırlatılarak, "İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince köyde bulunan 297 kişiye yönelik yapılan sağlık kontrolleri neticesinde, Covid-19 hastalığının yayılmasına neden olacak herhangi olumsuz bir duruma rastlanmadığından karantina uygulamasının sonlandırılması uygun bulunmuştur" denildi.<br>Öte yandan, Çekerek ilçesine bağlı Yukarıkarahacılı köyünde karantina uygulaması devam ediyor.DHA-Genel Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU<br>2020-04-13 17:45:33<br>

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