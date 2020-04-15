Yozgat'ta bir köy karantinaya alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,(DHA) YOZGAT'ın Çekerek ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında Çandır köyü, karantinaya alındı.<br>Yozgat Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Çekerek İlçemize bağlı Çandır Köyünde koronavirüs salgınının kontrolü açısından, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72'nci maddeleri kapsamında 14.04.2020 tarihi itibariyle ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına geçilerek, köye giriş ve çıkışlar kapatılmıştır" denildi.DHA-Genel Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU<br>2020-04-15 10:29:38<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.