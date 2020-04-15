Yozgat'ta 2 koronavirüs hastası, alkışlarla taburcu oldu

<br>Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)YOZGAT'ta, koronavirüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 2 kişi, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla hastaneden taburcu oldu.<br>Yozgat'ta yaşayan Ayten İncekoca (58) nefes darlığı, Hacı Emre Akkan da (18) yüksek ateş şikayeti ile pandemi hastanesi olarak hizmet veren Yozgat Şehir Hastanesi'ne başvurdu. İncekoca ile Akkan'ın yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine 2 kişi tedavi altına alındı. 5 gün yoğun bakımda kalan İncekoca 19, Akkan ise 7 günlük tedavilerinin ardından koronavirüsü yenerek, taburcu edildi. Hastanedeki işlemlerinin ardından 2 kişi, odalarından çıktıktan sonra koridordaki sağlık çalışanları tarafından alkışlandı. İncekoca ile Akkan, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU<br>2020-04-15 11:23:25<br>

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