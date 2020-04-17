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(Görüntülü) Yozgat Bozok Üniversitesi'nde, kenevir esanslı sıvı sabun üretildi

DHA

YOZGAT Bozok Ünivesitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde, kenevir esanslı antibakteriyel sıvı sabun üretildi. Kenevir üzerine ihtisas çalışmaları yapan Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'de 'Yobü' ismiyle kenevir esanslı antibakteriyel sabun üretildi. Rektör. Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Kimya Labarotauvarında üretilen kenevir esanslı antibakteriyel sabunun tanıtımını yaptı. Prof. Dr. Ahmet Karadağ, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında hijyen öneminin daha da artmasıyla temizlik malzemesine çok ciddi bir rağbet olduğunu söyledi. Marketlerde antibakteriyel sabun başta olmak üzere...

(Görüntülü) Yozgat Bozok Üniversitesi'nde, kenevir esanslı sıvı sabun üretildi

YOZGAT Bozok Ünivesitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde, kenevir esanslı antibakteriyel sıvı sabun üretildi.<br>Kenevir üzerine ihtisas çalışmaları yapan Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'de 'Yobü' ismiyle kenevir esanslı antibakteriyel sabun üretildi. Rektör. Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Kimya Labarotauvarında üretilen kenevir esanslı antibakteriyel sabunun tanıtımını yaptı. Prof. Dr. Ahmet Karadağ, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında hijyen öneminin daha da artmasıyla temizlik malzemesine çok ciddi bir rağbet olduğunu söyledi. Marketlerde antibakteriyel sabun başta olmak üzere temizlik malzemelerinin bulunmaması üzereni kimya bölümünün potansiyelini harekete geçirdiklerini ifade eden Karadağ, "Burada görevli hocalarımızla günlük kapasitesi 1 tona varabilecek. Bizim ihtisas alanımız olan kenevir yağının kullanıldığı, kenevirin özelliklerinin sabuna taşındığı hem köpük hem de sıvı sabun üretimi gerçekleştirdik" dedi. <br>Kenevir yağının birçok faydasının bulunduğunu anlatan Karadağ, "Antibakteriyel sabuna kenevir yağını eklememizin sebebi, tırnak ve cildi beslemesidir. Bazen sıvı sabunlar cildi tahriş edebiliyor; ama bizim ürettiğimiz sabun cildi koruyan, cilde yararlı bir sabun" diye konuştu.<br>Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Orhan Hazer de, kenevirin sabunda kullanımı ve antibakteriyel sabun üretimi hakkında bilgi verdi.DHA-Genel Türkiye-Yozgat <br>2020-04-17 17:41:35<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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