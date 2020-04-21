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103 yaşındaki asırlık çınar, enerjisiyle gençlere taş çıkarıyor

İHA

Yozgat'ın Derbent köyünde yaşayan 103 yaşındaki asırlık çınar Nuri Umut, ilerlemiş yaşına rağmen kendi ihtiyaçlarını kendisi karşılıyor. Bir asrı geride bırakan Umut, sabah yürüyüşüne çıkıyor, yemeğini yapıyor, odun kırıyor, evini temizleyip bahçesini belliyor. Boş zamanlarında da hayranı olduğu Neşet Ertaş türkülerini dinliyor.

103 yaşındaki asırlık çınar, enerjisiyle gençlere taş çıkarıyor

Yozgat’ın Derbent köyünde yaşayan 103 yaşındaki asırlık çınar Nuri Umut, ilerlemiş yaşına rağmen kendi ihtiyaçlarını kendisi karşılıyor. Bir asrı geride bırakan Umut, sabah yürüyüşüne çıkıyor, yemeğini yapıyor, odun kırıyor, evini temizleyip bahçesini belliyor. Boş zamanlarında da hayranı olduğu Neşet Ertaş türkülerini dinliyor.
Yozgat’ın merkeze bağlı Derbent köyünde yaşayan 4 çocuk babası Nuri Umut (103) ilerlemiş yaşına rağmen tüm ihtiyaçlarını kendisi gideriyor. 2006 yılında eşini kaybeden ve 14 yıldır köydeki evinde yalnız yaşayan Umut, evinin temizliğinden yemeğine, bağ ve bahçe işlerinden tarla işlerine kadar birçok işi kendisi yapıyor. Kimseye muhtaç olmayan ve hayat enerjisiyle kendisine hayran bırakan Umut, kahvaltıdan sonra her sabah doğa yürüyüşüne çıkıyor.
Uzun yaşamanın sırrını çalışmaya ve sağlıklı beslenmeye bağlayan Umut, sağlığı ve kuvvetiyle de kendine hayran bırakıyor.
Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni kurduğu günleri hatırladığını söyleyen 103 yaşındaki asırlık çınar Umut, hayatı dolu dolu yaşadığını söyledi.
Uzun yaşamanın sırrını çok çalışmaya ve doğal ürünlerle beslenmeye bağlı olduğunu anlatan Umut, “Gençliğimde rençberlik yaptım, bağda bahçede çalıştım, sabah erken kalktım hayvan otlattım. Avcılık yaptım. Yürüyüşü çok seviyorum. Ömrüm ormanlarda dağlarda geçti. Yalan dünyanın işi böyle geldi böyle geçti. Hayatımdan memnunum” dedi.
2006 yılından beri yalnız yaşadığını da dile getiren Umut, “Kimsem yok. 14 sene önce öldü ailem. O zamandan beri yalnız yaşıyorum. Yemeğimi pişiriyorum, kimseye muhtaç olmadım. Bağımı, bahçemi bellerim, ekinimi ekmeğimi kendim eker biçerim. Harmanımı kendim kaldırırım kimseye muhtaçlığım yok çok şükür” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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