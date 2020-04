Engelli çocuğa en anlamlı 23 Nisan sürprizi

Yozgat’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu yürüme engelli Hüseyin Mert Satıcı da, diğer arkadaşları gibi evinde yaşadı. İç Anadolu Ortopedik Engelliler Derneği tarafından ziyaret edilen engelli çocuk, 23 Nisan mutluluğunu yaşadı ve aldığı hediye ile sevindi.

Korona virüs (Covit19) salgını nedeniyle okullarına gidemeyen çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı evlerinde kutlamak zorunda kaldı. Bu kapsamda Yozgat’ta İç Anadolu Ortopedik Engelliler Derneği, 11 yaşındaki doğuştan bedensel engelli 5. sınıf öğrencisi Hüseyin Mert Satıcı’yı evinde ziyaret ederek 23 Nisan sürprizi gerçekleştirdi. Dernek başkanı Hamide Taşarslan, yürüme engelli Hüseyin Mert Satıcı’nın bayramını kutlayarak çeşitli hediyeler verdi.

İç Anadolu Ortopedik Engelliler Derneği Başkanı Hamide Taşarslan, “Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Hüseyin ile kutlayalım istedik. Ona sürpriz yaptık, hediyelerini getirdik. Her zaman okulda kutluyorduk ama bu sefer evde kutlamak nasip oldu. Şiirler okuduk. Nice 100. yıllara ulaşmamızı diliyorum. Bundan sonra da Rabbim 23 Nisan’ı okullarda çocuklarımızla coşkuyla kutlamamızı nasip eder ve ülkemizdeki bu salgın bir an önce geçer. Bütün çocuklarımızın bayramı kutlu olsun” dedi.

5. sınıf öğrencisi Hüseyin Mert Satıcı da bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı korona nedeniyle evde kutladıklarını söyleyerek “Hamide abla ziyaretime geldi, hediyelerimi verdi, şiirler okuduk. Biraz değişik

oldu. Mutluyum. Her yıl bayramımızı okulda kutluyorduk bu yılda evde kutladık. Bundan sonra da inşallah okulda kutlayacağız” şeklinde konuştu.

