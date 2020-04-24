Yozgat'ın Çorum ve Tokat illeri güzergahında olan Aydıncık ilçesine bağlı Kazankaya köyü girişinde toprak kayması sonucu yol kısmen çöktü.
Yolun alt kısmında meydana gelen toprak kayması nedeniyle yaklaşık 50 metrelik bölümde yarım metreye ulaşan çökmeler oluştu. Çökme sonrası yol geçici olarak trafiğe kapatıldı.
Çöken yolda karayolları ekipleri önlem alarak uyarıcı levha astı. Trafik akışı ise tali yoldan sağlanıyor.
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