Fedakar anne engelli oğlunun yürümesi için mücadele veriyor

Yozgat’ta doğuştan yürüme engelli olan ve yaşamını tekerlekli sandalyeye bağlı sürdüren 11 yaşındaki Hüseyin Mert Satıcı, hastanede gördüğü fizik tedavi çalışmaları ve annesinin de desteğiyle ayaklarının üzerinde kısa süreli de olsa durabilmeyi başardı.

Yozgat’ta doğuştan yürüme engelli olan 11 yaşındaki Hüseyin Mert Satıcı, hastanede gördüğü robot tedavisinin yanı sıra babasının sanayide yaptırdığı paralel bar ile evde yürüme mücadelesini sürdürüyor.

Önceleri engelini kabul etmekte zorlansa da zamanla yürümek için mücadele veren Satıcı’ya bu zorlu yolculukta en büyük desteği annesi veriyor. Oğlunun bir dediğini iki etmeyerek her türlü ihtiyaçlarını karşılayan anne Ayşe Satıcı, oğlunu okula götürüyor, ders çalıştırıyor, oyun oynuyor. Ayrıca anne Satıcı, hastane dışında evde eşinin sanayide yaptırdığı paralel bar ve koşu bisikletinde de her gün aksatmadan oğlunun fizik tedavi çalışmasını yaptırıyor.

Satıcı ailesi, çocuklarının fizik tedavi sonrası kollarından destek alarak kısa süreli de olsa ayakları üzerinde durabilmesini olağanüstü gibi karşılıyor. Aile şimdi de çocuklarının desteksiz yürüyeceği günü dört gözle bekliyor.

Oğlunun fizik tedaviye yanıt verdiğini söyleyen anne Ayşe Satıcı, oğlunun kullanabileceği aletlerin temin edilmesini istedi. Anne Satıcı, “Oğlumun doğuştan yürüyememe gibi sıkıntısı var, kaslarında güçsüzlük var, fakat fizik tedavi çalışmaları sonrası daha iyi durumdayız. Hastanede fizik tedavi görüyor. Kendi imkanlarımızla kondisyon bisikleti aldık ve sanayi de paralel bar yaptırdık. Oğlum için okula daha rahat gidebilmesi için engellilerin kullandığı özel yapım bisiklet istiyorum. Kendisinin kullanıp okula daha rahat gidebileceği bir bisiklet. Çünkü çocuğum bunu yapabilecek konumda. Bu bisikletin hem fiziki hem de ulaşımda rahat. Hastanede gördüğümüz robot tedavisinde ayağa hiç kalkmayan çocuğum ayağa kalktı ve bizim o bisiklete ve bir paralel bara ihtiyacımız var” dedi.

Oğlunun evde fizik tedavisini kendisi yaptırdığını belirten anne Satıcı, “Oğlum gayet istekli bir çocuk, tedavisi olumlu geçti ve ilerleme var, şu anda iyi bir konumdayız. Onun bütün ihtiyaçlarını ben karşılıyorum. Okula götürüyorum, ders çalıştırıyorum, fizik tedavisini yaptırıyorum” şeklinde konuştu.

Önceleri hastalığını kabullenemediğini anlatan Hüseyin Mert Satıcı ise, “Önceden hastalığımı kabullenemiyordum ama annemin çabası ve benim de desteğimle hastalığımı kabullendim. Artık güçlenmeye başladım. Ben doğuştan engelliyim, yürüyemiyordum ama artık destek alarak yürüyebiliyorum. Hastanede robot tedavisi gördüm sonra spor yaptım. Paralel barda yürüdüm. Paralel barı babam sanayide yaptırdı. Evde kondisyon bisikletimiz var onu birisinin yardımıyla aldık. Benim tekerlekli sandalyem var annem beni onunla okula götürüyor, dışarı çıkarıyor. Anneme yük oluyorum ve ben anneme yük olmamak için engellilere özel bisiklet istiyorum” ifadelerini kullandı.

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