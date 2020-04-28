Koronavirüsü yenen 3 çocuk annesi, alkışlarla taburcu edildi

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<br>Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)YOZGAT'ta, koronavirüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 3 çocuk annesi Özge Karaca (30), alkışlarla hastaneden taburcu edildi.<br>Yerköy ilçesinde yaşayan Özge Kara, bir hafta önce yüksek ateş, baş ve bel ağrısı şikayetiyle İlçe Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Buradan da koronavirüs şüphesiyle Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Testi pozitif çıkan Karaca, uygulanan tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Özge Karaca, bugün sağlık çalışanlarının alkışlarıyla evine uğurlandı.<br>Karaca, "Nasıl bulaştığını bilmiyorum. 7 gün tedavi gördüm, yoğun bakımda yatmadım. Burada sağlık çalışanları çok iyi ilgilendiler. Herkese çok teşekkür ediyorum. Haklarını helal etsinler" dedi.DHA-Genel Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU<br>2020-04-28 15:31:01<br>

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