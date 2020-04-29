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Korona virüsü yenen sağlık çalışanı taburcu oldu

İHA

Korona virüsü yenen sağlık çalışanı taburcu oldu

Yozgat Şehir Hastanesi’nde sağlık çalışanı olarak görev yapan Fatma Kaplan, korona virüsü (Covid19) yenip mesai arkadaşlarının alkışlarıyla taburcu oldu.
Yozgat Şehir Hastanesi’nde ebe olarak görev yapan sağlık çalışanı Fatma Kaplan (40), yeni tip korona virüs (Covid19) tedavisini tamamlayarak alkışlar eşliğinde taburcu oldu. Hafif öksürük ve ateş belirtisiyle pandemi kliniğine başvuran Kaplan’ın testi pozitif çıktı. Hastaneye yatırılarak tedaviye alınan Kaplan, 5 gün sonra hastalığı yenerek sağlığına kavuştu. Mesai arkadaşları tarafından taburcu edilen Kaplan’a hastane çıkışı çiçek verildi.
Taburcu işlemlerinin ardından açıklamalarda bulunan Kaplan, “Bizim normalde günlük ısı takiplerimiz var. Benim akşamdan 38 derece ateşim oldu. Ertesi gün ısı takibine 38 derece olarak ateşimi yazdırdım ve sonrasında pandemi polikliniğine gitmem söylendi. Hastalığım hafif bir öksürük ve ateş olarak başladı, test yapıldı ve ertesi gün pozitif çıktı. Daha sonrasında yatışım yapıldı ve 5 gün tedavi gördüm” dedi.
Kaplan, “Tedaviden sonra tekrar ateşim olmadı, hafif bir öksürük vardı o da geçti. Tomografide de zaten akciğerler temiz olarak görüldü, çok şükür bir sıkıntım yok. Tamamen geçti. Testimde negatif sonuç olarak çıktı, gayet iyiyim. Birlikte çalıştığım arkadaşlarıma doktorlarıma çok teşekkür ediyorum. Sürekli yanımda oldular sürekli aradılar, bütün herkese çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Kaplan son olarak vatandaşları da uyararak evde kalmaları ve dışarı çıkmamaları çağrısında bulundu.

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