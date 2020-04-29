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Koronavirüsü yenen Fatma ebe, alkışlarla taburcu oldu

DHA

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)YOZGAT'ta, koronavirüsü yenen ebe Fatma Kaplan (40), mesai arkadaşlarının alkışlarıyla taburcu oldu. Yozgat Şehir Hastanesi'nde görev yapan ebe Fatma Kaplan´ın, yüksek ateş sonrası koronavirüs testi pozitif çıktı. Görev yaptığı hastaneye yatırılarak tedaviye alınan Kaplan, 5 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Kaplan, mesai arkadaşları tarafından alkışlarla ve çiçeklerle evine uğurlandı.  Kaplan, 5 günlük tedavinin ardından koronavirüs testinin negatif çıkarak taburcu edildiğini söyleyerek, "Hastanede her zaman yanımda olan tüm sağlık çalışanı...

Koronavirüsü yenen Fatma ebe, alkışlarla taburcu oldu

<br>Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)YOZGAT'ta, koronavirüsü yenen ebe Fatma Kaplan (40), mesai arkadaşlarının alkışlarıyla taburcu oldu.<br>Yozgat Şehir Hastanesi'nde görev yapan ebe Fatma Kaplan´ın, yüksek ateş sonrası koronavirüs testi pozitif çıktı. Görev yaptığı hastaneye yatırılarak tedaviye alınan Kaplan, 5 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Kaplan, mesai arkadaşları tarafından alkışlarla ve çiçeklerle evine uğurlandı. <br>Kaplan, 5 günlük tedavinin ardından koronavirüs testinin negatif çıkarak taburcu edildiğini söyleyerek, "Hastanede her zaman yanımda olan tüm sağlık çalışanı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Vatandaşların da çok dikkatli olması gerekir. Bu virüs her yerden bulaşabilir. Mümkün olduğu kadar evde kalalım dışarı çıkmayalım" dedi.<br>Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi İbrahim Akkurt da, Fatma Kaplan'ın hastanede ilk pozitif çıkan sağlık çalışanı olduğunu belirterek, şifa ile taburcu ettiklerini ifade etti.DHA-Genel Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU<br>2020-04-29 16:05:59<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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