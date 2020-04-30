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Yozgat Belediyesi esnaf destek paketi dağıtımına devam ediyor

İHA

Yozgat Belediyesi korona virüs (Kovid19) salgını dolayısıyla geçici olarak iş yerleri kapanan esnaf ve işsiz kalan vatandaşlara 20 günde 2 bin 150 koli esnaf destek paketi gönderdi.

Yozgat Belediyesi esnaf destek paketi dağıtımına devam ediyor

Yozgat Belediyesi korona virüs (Kovid19) salgını dolayısıyla geçici olarak iş yerleri kapanan esnaf ve işsiz kalan vatandaşlara 20 günde 2 bin 150 koli esnaf destek paketi gönderdi.
Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse gazetecilere yaptığı açıklamada korona virüs salgını dolayısıyla kafe, berber, lokanta gibi birçok işyerinin kapandığını hatırlatarak işsiz kalan esnaf için hazırladıkları esnaf destek paketi dağıtımına devam ettiklerini söyledi.
İş yeri kapanan esnafa 20 gün boyunca içerisinde gıda ve temizlik malzemesi bulunan 2 bin 150 adet destek paketi dağıtımı yaptıklarını belirten Köse, “Kendi evimizin nasıl ihtiyacı varsa öyle paketlerimizi hazırladık. Yani temel gıda ihtiyaçlarından, temizlik malzemelerine, çocuklarımızın ihtiyaçlarına kadar her birini kendi evimize alış veriş yapıyormuş gibi yaptık. Bu paketleri de iş yerleri kapanan esnaflarımıza ve yanlarında çalışan arkadaşlarımızın evlerine teslim ettik. Paketlerimizi Ramazanın ruhuna uygun olarak sessizce götürdük, evlerine bıraktık ve hala da devam ediyoruz. Şu anda 2 bin 150 adet kolimizi Yozgatlı hemşerimize destek olarak dağıttık. Aynı zamanda biz bu destek paketlerini ihtiyaç sahibi ailelerimiz için de hazırladık ve dağıtımlarına da başlayacağız” dedi.
Yozgat Belediyesi Aşevinde ihtiyaç sahibi vatandaşlar için sıcak yemek dağıtımının da devam ettiğini dile getiren Köse, “Aşevimizden 7 gün 24 saat vatandaşlarımıza kişi başı öğün olmak üzere yemek veriyoruz. Ramazan boyunca da 12 bin öğün civarı ailelerimize sıcak yemek hizmeti vermiş oluyoruz. Böylelikle inşallah bu süreci birlik ve beraberlik içerisinde paylaşıp Ramazanın da ruhuna uygun olarak elimizden geldiği kadar vatandaşlarımıza yardımcı olarak bu süreci ekiplerimizle birlikte geçirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

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