Yozgat'ta, Gökdere köyü için karantina kararı

<br>YOZGAT, (DHA)YOZGAT'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında Çekerek ilçesine bağlı Gökdere köyü, karantinaya alındı.<br>Yozgat Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Çekerek ilçemize bağlı Gökdere köyü, koronavirüs salgınının kontrolü açısından, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27 ve 72'nci maddeleri kapsamında, 01.05.2020 tarih, saat 23.00 itibariyle ikinci bir değerlendirmeye kadar karantinaya alınmış olup, köye giriş ve çıkışlar kapatılmıştır" denildi.<br>Çekerek ilçesine bağlı Çandır köyünde de 15 Nisan'da başlayan koronavirüs karantinası devam ederken, Gökdere köyü ile birlikte ilçede karantina altındaki yerleşim yeri sayısı ikiye çıktı.DHA-Genel Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU<br>2020-05-02 00:16:39<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.